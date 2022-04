Pfizer : Accord pour le rachat de ReViral

(CercleFinance.com) - Pfizer annonce avoir conclu un accord pour acquérir ReViral, société biopharmaceutique au stade clinique axée sur la découverte, le développement et la commercialisation de nouveaux traitements antiviraux qui ciblent le virus respiratoire syncytial (VRS).



ReViral dispose d'un portefeuille de candidats thérapeutiques prometteurs, dont le sisunatovir, qui a reçu la désignation Fast Track de la FDA. On estime que le VRS provoque des infections entraînant environ 160.000 décès dans le monde chaque année.



Pfizer fera l'acquisition de ReViral pour une contrepartie totale pouvant atteindre 525 millions de dollars. En cas de succès, il estime que les revenus annuels des programmes de la société acquise pourraient atteindre ou dépasser 1,5 milliard.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel