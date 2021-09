Pfizer : Accord pour de nouvelles doses pour les pays pauvres

(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech annoncent leur intention d'étendre leur accord avec le gouvernement américain en fournissant 500 millions de doses supplémentaires du vaccin contre la Covid-19, pour les dons aux pays à revenus faibles.



Ces doses seront vendues à un prix non lucratif. L'accord élargi porte à un milliard le nombre total de doses de vaccin à fournir au gouvernement des Etats-Unis pour des dons, doses qui devraient être livrées d'ici la fin du mois de septembre 2022.



'Les efforts contribuent à l'engagement des entreprises de fournir deux milliards de doses de vaccin contre la Covid-19 aux pays à revenus faibles d'ici la fin de 2022', indiquent les deux groupes de santé.



