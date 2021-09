Peugeot invest : Le titre grimpe après de bons résultats

(CercleFinance.com) - Peugeot Invest grimpe de 5% mardi à la Bourse de Paris après avoir fait état hier soir d''excellents' résultats au titre de son premier semestre, dans un contexte de rebond post-crise sanitaire.



Au 30 juin dernier, l'actif net réévalué (ANR) par action de l'ex-FFP s'établissait à 227,4 euros, contre 179,6 euros au 31 décembre 2020, soit une progression - dividende attaché - de 27,9% sur le premier semestre.



Une amélioration que la holding familiale décrit comme 'supérieure à celle des marchés financiers'.



D'après Peugeot Invest, c'est surtout la forte progression des titres Stellantis, en hausse de 28,8% sur les six premiers mois de l'année, qui a contribué à porter la valeur de l'ANR à des plus hauts historiques.



Au niveau du compte de résultat, le bénéfice net part du groupe s'est établi à 368,3 millions d'euros au premier semestre, contre une perte de 32,2 millions d'euros un an plus tôt.



Ceci s'explique principalement par la reprise du versement des dividendes après la crise sanitaire, ceux-ci ayant atteint 293,9 millions d'euros sur le semestre, dont un dividende en actions Faurecia de 173 million d'euros en provenance de Stellantis.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

