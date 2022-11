Peugeot invest : Le président de Verallia rejoint le conseil

(CercleFinance.com) - Peugeot Invest annonce que son conseil d'administration a décidé, sur recommandation du comité de la gouvernance, des nominations et des rémunérations, de coopter Michel Giannuzzi en qualité d'administrateur indépendant.



Il remplacera de Thibault de Tersant, qui a démissionné de ses fonctions, pour la durée du mandat restant à courir de ce dernier, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos fin 2024.



Michel Giannuzzi intègre également le comité financier et d'audit et le comité des investissements et des participations. Actuellement président du conseil d'administration de Verallia, il a aussi présidé au cours de sa carrière le directoire de Tarkett.



