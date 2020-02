Pepsico : Vers l'acquisition de Be & Cheery en Chine

(CercleFinance.com) - Le groupe PepsiCo annonce ce lundi qu'il va acheter la société chinoise de snacks en ligne Be & Cheery, dans le cadre d'un accord évalué à 705 millions de dollars.



Be & Cheery vend des noix, des fruits secs, des snacks à base de viande, des pâtisseries et des confiseries, principalement en ligne sur les principales plateformes de commerce électronique en Chine.



Fondée en 2003 et basée près de Shanghai, Be & Cheery est l'une des plus grandes sociétés de snacks en ligne de Chine, avec un chiffre d'affaires d'environ 5 milliards de yuans (environ 700 millions d'euros) en 2019.



