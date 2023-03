Pepsico : La marque Pepsi change de logo, y ajoute du noir

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - PepsiCo a dévoilé mercredi un nouveau logo pour sa marque-phare, celle du soda Pepsi, adoptant une identité visuelle relativement proche de celle qui la caractérisait dans les années 1980.



Du dernier logo adopté il y a 14 ans, le groupe basé à Purchase (New York) n'a pas conservé grand-chose, exceptées les traditionnelles couleurs bleu, blanc et rouge, auxquelles la marque est restée fidèle depuis l'après-guerre.



Pepsi explique cependant avoir voulu moderniser sa palette de couleurs en y ajoutant un bleu 'électrique' ainsi que du noir afin d'apporter du contraste, de l'éclat et une 'touche contemporaine'.



L'entreprise américaine note que l'apport du noir va lui permettre de continuer à mettre l'accent sur le Pepsi Zero Sugar, la version sans sucre de son soda sur laquelle elle mise le plus pour l'avenir.



La présentation du nouveau logo, dévoilé sur le site Internet du groupe, s'est faite alors que Pepsi s'apprête à fêter ses 125 ans d'existence l'an prochain.



Cette nouvelle image rappelle le logo que Pepsi arborait à la fin des années 1980, une référence 'néo-rétro' reconnue à mots couverts par la direction du groupe.



'Nous avons conçu la nouvelle identité de marque en vue de connecter les nouvelles générations avec l'héritage de notre marque, en alliant notre histoire à part avec des éléments contemporains afin de signaler notre vision audacieuse des événements à venir', a expliqué Mauro Porcini, le directeur du design.



Le nouveau Pepsi logo sera progressivement adopté à partir de cet automne en Amérique du Nord, avant d'être décliné au niveau mondial à partir de 2024.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.