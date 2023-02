Pepsico : Dividende relevé avec les trimestriels

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses trimestriels, PepsiCo annonce que son conseil d'administration a décidé de relever de 10% son dividende pour le fixer à un montant annualisé de 5,06 dollars par action, à partir du versement qui devrait intervenir en juin prochain.



Le détenteur des marques Pepsi, Lays et Quaker dévoile au titre de son dernier trimestre 2022 un BPA coeur de 1,67 dollar, en progression de 10% à taux de changes constants, pour des revenus de 28 milliards, en croissance organique de 14,6%.



Affichant ainsi sur l'ensemble de 2022 une hausse de 11% du BPA coeur à taux de changes constants et une croissance organique des ventes de 14,4%, le groupe agroalimentaire vise pour 2023 des objectifs de croissance de respectivement 8% et 6%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur PEPSICO en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application BFM Bourse Par email Ok