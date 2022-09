Patrimoine et comm : Invest Securities reste à achat

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' sur Patrimoine & Commerce avec un objectif de cours ajusté de 19,5 à 19 euros, suite à la publication de résultats semestriels 2022 de bonne facture par la société foncière.



'Le maintien d'une activité locative soutenue et l'amélioration de l'occupation confirment la résilience du format des retail parks. Les expertises progressent de +1,6% mais, sans surprise, elles ne tiennent pas compte de la remontée des taux d'intérêt', note l'analyste.



'Le RNR ressort en net progression, de bon augure pour la distribution 2022. A court terme, l'impact de la hausse des taux sur le RNR sera négligeable et effacé par les indexations croissantes. A moyen terme, le dividende ne nous semble pas menacé', poursuit-il.



