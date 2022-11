Passat : Le téléachat du groupe M6 pourrait changer de main et passer chez Passat

(BFM Bourse) - Passat fait des emplettes. Le groupe français veut se renforcer dans la vente assistée par l'image en négociant le rachat de Best of TV, la filiale de téléachat du groupe M6. Les investisseurs, eux aussi, ont la fièvre acheteuse et reviennent sur le titre Passat.

Passat - à ne pas confondre avec le modèle phare de la marque Volkswagen - se renforce sur son cœur de métier. Le leader historique de la vente assistée par l'image, est entré en négociations exclusives avec le groupe M6 dans le cadre d'un projet d'acquisition de sa filiale dédiée au téléachat Best Of TV, détenue à 51% par le groupe de médias français. Le marché accueille avec enthousiasme cette opération de croissance externe, le titre Passat rebondit de plus de 7% à 5,14 euros, vers 15h00 pour revenir à des sommets de 3 mois.

Pour Passat, l’acquisition de Best of TV est une formidable occasion de se renforcer dans l'univers de la vente assistée par image. La filiale de téléachat du groupe M6 propose en grande distribution différents produits de niche dont ceux exclusifs du téléachat. Ceux-ci sont généralement accompagnés, en magasin, d’une mise en avant avec un film de démonstration.

"Passat S.A. et Best of TV évoluent dans le même univers concurrentiel et proposent des gammes différentes et complémentaires à leurs clients. Cette complémentarité d’offre, ainsi que le partage de valeurs communes, permettront d’accélérer le développement de leur activité", indique la société dans son communiqué.

Fondé en 1987, le leader européen de la vente assistée par image propose des espaces de vente clé en main appelés "corners vidéo", généralement situés au bout des rayons des grandes enseignes de distribution tant généralistes (Carrefour, Leclerc....) que spécialisées (Castorama, Bricomarché....). Le groupe propose également ses produits directement aux particuliers sur son site d’e-commerce ou sur les canaux du téléachat. Passat référence plus de 150 produits portés par ses 10 marques. La Pierre d'Argent, le balai de jardin Gardi Rex ou les poêles Durandal sont autant de produits présentés en grandes surfaces et accompagnés de leurs petits clips promotionnels qui ont fait la renommée de Passat.

Des perspectives brouillées par l'inflation

En novembre 2020, Passat a ajouté une nouvelle corde à son arc. Le groupe a entrepris une diversification de ses activités autour de la pratique de l'activité physique et sportive à domicile, voyant d'un bon œil le succès de Peleton, le fabricant de vélos d'appartement connectés, vedette boursière à la faveur des confinements de l'année 2020. Passat s'est ainsi allié avec un partenaire américain Echelon US pour constituer la joint-venture Echelon Fit SAS.

Pour l'instant, la mayonnaise ne prend pas, les salles de sport ayant rouvert depuis le lancement de cette nouvelle activité. Sur le premier semestre, l'activité Echelon a généré un chiffre d’affaires de 424.000 euros bien en dessous des "prévisions initiales" de Passat. Elle entraîne une perte pour le groupe de 553.000 euros.

Au total, Passat a réalisé au 1er semestre 2022 un chiffre d'affaires de 18,45 millions d'euros, en baisse de 2,1 % par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent. Le résultat opérationnel s'affiche lui aussi en baisse, à 900.000 euros contre 1,68 million d'euros au 1er semestre 2021. La marge associée baisse de 4 points, à 4,9% du chiffre d'affaires contre 8,9% au 30 juin 2021. Le résultat net part du groupe n'est pas en reste et s'élève à 240.000 euros contre 770.000 euros au 1er semestre 2021.

Pour la suite de l'exercice, les perspectives délivrées par Passat sont loin d'être engageantes. Si la société entend "rattraper son retard" au second semestre sur son périmètre historique, elle table toutefois sur une baisse de ses ventes en France et sur ses autres filiales compte tenu de la hausse des prix. De même, la marge et le résultat net de Passat seront pénalisés par l'augmentation du coût de l’énergie et de certaines autres matières premières.

Sur son nouvelle activité de sports connectés Echelon Fit, la société entend poursuivre ses efforts commerciaux pour tenter d’atteindre un niveau d’activité "plus en phase" avec ses investissements initiaux.

