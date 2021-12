Orapi : Remboursement intégral des ONSM

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orapi, groupe spécialisé dans l'hygiène professionnelle, indique avoir procédé au remboursement intégral (capital et intérêts) des 12 millions d'obligations simples new money (OSNM) émises le 29 juillet 2020.



Ce remboursement ouvre la période d'exercice des BSA, qui se déroulera pendant une période de 12 mois, soit jusqu'au 22 décembre 2022, jusqu'à la clôture de bourse. Les BSA non exercés à cette date perdront toute valeur et deviendront caducs.



Par ailleurs, l'amortissement anticipé volontaire total des OSNM libère la faculté d'exercice de l'option d'achat des ORA 2 par La Financière MG3F, qui peut procéder à l'exercice de son option, pendant douze mois à compter du 22 décembre 2021.



