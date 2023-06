Orange : Oddo BHF reste positif avec la sortie de la banque

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Après l'annonce d'une sortie de la banque qu'il juge 'légèrement positive' et 'à un coût raisonnable', Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 12 euros sur Orange, au regard de la décote du titre sur le secteur.



'Orange résout progressivement ses problèmes', estime l'analyste, qui pense que l'opérateur télécoms devrait publier une amélioration de la croissance au deuxième trimestre grâce aux hausses de prix en France.



'En septembre, la Commission européenne devrait donner son avis sur la fusion en Espagne ; nous continuons à penser qu'un feu vert est probable en contrepartie d'une cession de marques et d'un accès réseau pas cher à un acteur tiers', poursuit-il.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.