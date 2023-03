Orange : Lance l'offre 'All Fibre' avec Networth

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange annonce que Orange Wholesale France (OWF), son entité dédiée au marché des opérateurs télécoms en France, lance l'offre 'All Fibre', en partenariat avec Networth, soit une offre complète de téléphonie VoIP et de connectivité internet, et étend sa gamme pour généraliser la fibre sur le marché wholesale.



'All Fibre est une solution packagée pour les opérateurs sans réseau ni plateforme de services qui adressent les Professionnels et Très Petites Entreprises', précise Orange.



OWF a donc conclu un partenariat technique avec Networth pour l'utilisation de sa solution VoIP ainsi que sa plateforme de gestion.



Selon Orange, All Fibre complète l'offre Just Fibre de connexion à Internet, et offrira la possibilité aux opérateurs qui le souhaitent de migrer progressivement leurs clients qui ont encore des accès cuivre vers un accès fibre pérenne et moins énergivore.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.