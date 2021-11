Oracle corp : Étoffe son offre numérique en Afrique avec Le Monde

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange Afrique et Moyen Orient (OMEA) annonce s'associer à Le Monde afin d'accélérer la distribution des abonnements au Monde sur le continent africain. Pour Orange, ce partenariat permettra d'étoffer son offre de contenus numériques de qualité pour ses clients.



Depuis le début du mois, les clients d'Orange Côte d'Ivoire peuvent souscrire directement à partir de leur application Orange et moi et myPlace, à l'abonnement numérique au Monde.



Ce lancement en Côte d'Ivoire constitue la première étape d'une stratégie de développement de l'audience abonnés du Monde en Afrique francophone et plusieurs pays dans lesquels Orange Afrique et Moyen-Orient est présent devraient faire de même avant la fin de l'année 2021.





