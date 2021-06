Oncodesign : Le dossier RIPK2 décalé de quelques mois

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Oncodesign se trouvait chahutée jeudi à la Bourse de Paris après l'annonce d'un décalage 'de quelques mois' dans le dossier 'RIPK2'.



La société biopharmaceutique, spécialisée dans la médecine de précision, explique en effet avoir décidé de renforcer le dossier préclinique en conduisant de nouvelles études afin d'approfondir certaines données.



Ces nouvelles études porteront notamment sur l'appréciation précise de la marge thérapeutique et de la détermination de la dose initiale chez l'homme par des études de modélisation.



L'entreprise dit également vouloir se pencher sur l'intégration d'un biomarqueur pour mesurer plus précisément l'efficacité du produit.



Conséquence, le dépôt du dossier 'IND' - obligatoire avant de démarrer des essais cliniques - se trouve reporté de quelques mois, alors qu'il était initialement prévu à la mi-2021.



Le candidat-médicament 'RIPK2' est un inhibiteur de la kinase destiné au traitement des maladies auto-immunes et inflammatoires​.



Le titre Oncodesign chute actuellement de plus de 12% à la Bourse de Paris.



