Obiz : Protocole d'accord en vue d'une acquisition

(CercleFinance.com) - Afin de renforcer ses positions sur un marché de la fidélisation en forte croissance, Obiz annonce la signature d'un protocole d'accord portant sur l'acquisition (sous conditions suspensives) d'une plateforme de e-billetterie leader dans son secteur.



À travers une plateforme web, mais également via des applications iOS et Android, l'entreprise propose plus de 100.000 offres de loisir à prix réduits auprès de grandes enseignes, mais également des offres locales grâce à la géolocalisation.



Sur une base proforma, à l'issue de cette acquisition, Obiz pourrait ambitionner de réaliser de l'ordre de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires accompagné d'une marge brute voisine de 10 millions et d'un EBITDA de trois millions en 2023.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel