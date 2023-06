Obiz : Obi-One franchit les 50% du capital

(CercleFinance.com) - La société par actions simplifiée Obi-One a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en hausse, le 16 juin 2023, le seuil de 50% du capital de la société Obiz et détenir 50,85% du capital et 45,86% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuil résulte de l'apport de 909 627 actions Obiz détenues à titre individuel par Brice Chambard à la société Obi-One qu'il contrôle.



A cette occasion, Brice Chambard n'a franchi directement et indirectement aucun seuil et détient, par l'intermédiaire de la société Obi-One qu'il contrôle, 2 617 077 actions Obiz représentant 3 077 077 droits de vote, soit 61,70% du capital et 65,42% des droits de vote de cette société.





