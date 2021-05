O2i : Croissance de 32,9% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - O2i annonce avoir enregistré un chiffre d'affaires en croissance de 32,9% au premier trimestre 2021, par rapport à la même période l'an dernier qui avait été marquée par la fin des grèves sur les retraites en janvier et la pandémie dès le mois de mars.



Par rapport au premier trimestre 2019, le plus haut historique, il s'inscrit en croissance de 7,5% malgré le confinement. Le groupe estime que son retour de la croissance devrait se confirmer sur le reste de l'année et sur l'ensemble de ses métiers.



