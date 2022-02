Nvidia : Partenariat de long terme avec Jaguar Land Rover

(CercleFinance.com) - Le fabricant de puces américain Nvidia a annoncé mercredi que le constructeur automobile Jaguar Land Rover avait choisi ses processeurs afin d'équiper ses voitures de luxe.



Le groupe technologique indique que Jaguar Land Rover a prévu de développer ses prochains véhicules autour de l'architecture Nvidia Drive Hyperion 8, qui doit offrir des fonctionnalités telles que l'aide au stationnement.



A l'intérieur de l'habitacle, le système proposera par ailleurs des outils d'intelligence artificielle comme un système de surveillance du conducteur et des passagers, ainsi qu'une fonction de visualisation avancée.



A partir de 2025, les deux groupes ont prévu de collaborer en vue de développer des véhicules Jaguar et Land Rover définis par logiciels qui permettront la conduite autonome.



