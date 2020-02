Nvidia : L'action soutenue par des relèvements d'objectif

(CercleFinance.com) - L'action Nvidia avance de 1% mercredi après que plusieurs courtiers ont relevé leurs objectifs de cours avant la publication des résultats du fabricant américain de cartes graphiques.



Ce matin, Wedbush Securities a porté son objectif à 295 dollars, contre 243 dollars, et confirmé sa recommandation 'surperformance' sur le titre, citant le probable essor des ventes de centres de données.



Également optimiste pour l'activité de data centers, Jefferies a relevé son objectif de 255 à 315 dollars et réitéré son opinion 'achat'.



