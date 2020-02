Novacyt : Lance un nouveau test CE-IVD du coronavirus

(CercleFinance.com) - Novacyt annonce que sa division de diagnostic moléculaire, Primerdesign, a lancé son test moléculaire CE-Mark pour la détection clinique du nouveau coronavirus (COVID-19).



Les administrateurs estiment que le test COVID-19 de Primerdesign est le premier test CE-Mark pour la souche 2019 du nouveau coronavirus et fait suite au lancement rapide par la société de son test de coronavirus à usage unique pour la recherche (RUO) le 31 janvier 2020.



Grâce au marquage CE, le test COVID-19 de la société peut être utilisé directement par les laboratoires et les hôpitaux pour tester les patients sans avoir besoin d'être validé par des cliniciens.



