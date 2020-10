Novacyt : Novacyt, cette biotech franco-britannique qui s'envole de près de 14.000% sur un an

(BFM Bourse) - Vertigineuse, la performance boursière de Novacyt depuis le 1er janvier -et plus encore sur un an- laisse rêveur. Au niveau actuel, si vous aviez investi 1.000 euros sur le spécialiste du diagnostic le 9 octobre dernier, vos titres Novacyt vaudraient actuellement plus de... 140.000 euros.

Mirifique, vertigineuse, hors-norme, exceptionnelle... Les superlatifs ne manquent pas pour qualifier la performance boursière de Novacyt depuis un an. Celle-ci est d'autant plus à mettre en exergue que le titre du groupe biotechnologique spécialisé dans les tests de diagnostic in vitro et moléculaire (via sa division PrimerDesign) affichait jusque là un triste parcours boursier, puisqu'il avait systématiquement reculé (en variation annuelle) depuis son introduction en 2012. Le titre avait ainsi touché un creux historique il y a tout pile un an, à 6,51 centimes d'euro. Il se négocie ce vendredi à plus de 9 euros (+8,4% à 9,12 euros vers 12h20), ce qui représente une performance hallucinante de... +13.909% sur un an.

S'il avait commencé à reprendre un peu de hauteur en fin d'année dernière, il affiche également une progression de 5.296% depuis le 1er janvier.

Pour ceux qui ont eu le nez creux, c'est le jackpot. À titre d'exemple, un investisseur qui aurait acquis pour 1.000 euros de titres Novacyt le 9 octobre dernier, et qui les a conservés à ce jour, a vu leur valeur grimper à 140.090 euros. Si ces 1.000 euros ont été investis à la clôture du 31 décembre dernier, ils valent désormais 53.960 euros.

Un pionnier européen pour les tests du coronavirus

Sur une séquence impressionnante de 19 hausses au cours des 22 dernières séances -et de six séances consécutives de progression- le titre Novacyt a atteint un nouveau plus haut historique, celui-ci s'étant introduit à 8,5 euros en octobre 2012. Le groupe qui a vu son volume d'affaires être décuplé sur les six premiers mois de l'année continue d'acter son changement de dimension. À plus de 9 euros par titre, il pèse désormais quelque 644 millions d'euros, contre 4,6 millions il y a tout juste un an.

Le spécialiste franco-britannique du diagnostic qui fournit une vaste gamme de tests et de réactifs dans le monde entier a de nouveau confirmé son changement d'envergure mardi dernier avec l'annonce d'un "deuxième contrat important conclu avec le ministère de la Santé et des Affaires sociales britannique (DHSC) pour Primerdesign", la division de diagnostic moléculaire du groupe qui a mis au point le premier test européen pour le coronavirus, sur le marché dès début février.

Selon les termes de l'accord dévoilés par Novacyt, "la première phase qui a une durée initiale fixe de 14 semaines, et peut être prolongée de 10 semaines supplémentaires, prévoit le déploiement immédiat de 300 instruments PCR, des kits connexes et des prestations de support d'une valeur minimale de 150 millions de livres sterling', équivalent à environ 165 millions d'euros. Après cette période initiale, "100 millions de livres sterling supplémentaires de chiffre d'affaires pourraient être attendus pour les 10 semaines suivantes", précise Novacyt précisant que ces volumes supplémentaires pourront néanmoins "être revus à la hausse ou à la baisse sous réserve de certains critères par le DHSC".

