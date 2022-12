Novacyt : Approbation d'un test PCR au Royaume-Uni

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Novacyt annonce l'approbation de son test PCR en temps réel genesig® COVID-19 3G au Royaume-Uni en vertu de la réglementation 2021 de l'Agence britannique de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux (approbations des dispositifs de test de coronavirus, amendement, ' CTDA '). Cela fait le septième test PCR de la société ajouté au registre CTDA des produits de diagnostic COVID-19 approuvés.



Le test genesig® COVID-19 3G, marqué CE en avril 2021, est conçu pour détecter trois cibles génétiques distinctes du SRAS-CoV-2 (ORF1ab, gène M et gènes S) à partir d'échantillons nasaux et oropharyngés combinés.



James McCarthy, Directeur général par interim du groupe Novacyt, a déclaré: ' Nous pensons que la capacité de notre test COVID-19 3G à cibler simultanément trois gènes distincts du SRAS-CoV-2 offre une option très précise de détection. Cette approbation assure notre bonne position avec notre portefeuille COVID-19 consolidé pour faire face à d'éventuelles épidémies futures alors que nous continuons à nous concentrer sur une offre plus large dans le cadre de notre stratégie de croissance.'



