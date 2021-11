Novacyt : Approbation d'un test Covid-19 au Royaume Uni

(CercleFinance.com) - Novacyt annonce que, suite à l'annonce du 2 novembre, son test PCR en temps réel genesig COVID-19 a été approuvé au Royaume Uni dans le cadre de la réglementation adoptée par l'Agence britannique de sécurité sanitaire (CTDA).



Le spécialiste français du diagnostic clinique va maintenant travailler à la reprise de la vente de ce produit dans le pays et attend des informations sur huit autres produits soumis à la CTDA dans le cadre de son portefeuille de tests Covid-19.



'Avec cette approbation, l'impact financier sur l'année 2021 sera nettement plus faible car le test Covid-19 de genesig représente environ 30% du manque à gagner d'environ trois millions de livres sterling', précise-t-il en référence à son annonce du 2 novembre.



