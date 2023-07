Norsk hydro : Va investir plus que prévu, le titre recule

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Norsk Hydro a annoncé vendredi qu'il allait investir plus que prévu cette année afin de donner un coup de boost à sa rentabilité et de faire face à l'inflation, une déclaration qui ne plaisait guère au marché.



Le groupe industriel, l'un des principaux producteurs d'aluminium du monde, entend investir autour de 20,5 milliards de couronnes norvégiennes en 2023, au lieu des 16,5 milliards de couronnes initialement visées.



Sur le deuxième trimestre, le groupe norvégien a vu son résultat d'exploitation (Ebitda) reculer à 7,1 milliards de couronnes, contre 11,6 milliards de couronnes un an plus tôt.



Cette performance est légèrement supérieure à la moyenne des estimations du marché.



Dans son communiqué, Hydro souligne que la demande pour l'aluminium primaire se fragilise et que les producteurs chinois font leur retour, un environnement qu'il qualifie de 'difficile' et qui le contraint notamment à réduire ses coûts.



Affecté par ces annonces, le titre perdait 2,8% vendredi matin, signant la plus forte baisse de l'indice vedette de la Bourse d'Oslo, l'OSEBX, qui progressait de 0,5% au même moment.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.