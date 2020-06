Norsk hydro : Va construire une usine de recyclage

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le producteur norvégien d'aluminium Norsk Hydro et la startup suédoise des batteries Northvolt ont déclaré qu'ils vont construire une usine pilote afin de recycler les matériaux des batteries et l'aluminium des véhicules électriques.



L'usine de recyclage de batteries - la première du genre en Norvège - devrait démarrer sa production en 2021. Elle pourra traiter plus de 8.000 tonnes de batteries par an. L'investissement total est estimé à environ 100 millions de couronnes norvégiennes (environ 10 millions d'euros).



Notez également qu'Egil Hogna, vice-président exécutif de l'unité des solutions extrudées chez Hydro, a décidé de quitter l'entreprise pour prendre la direction de Norconsult, une société de conseil norvégienne.



