Norsk hydro : Une nouvelle responsable du développement

(CercleFinance.com) - Le producteur d'aluminium norvégien Norsk Hydro a nommé Helena Nonka au poste de vice-présidente pour le développement de l'entreprise.



Helena Nonka, âgée de 45 ans, rapportera au DG Hilde Merete Aasheim et rejoindra le conseil d'administration, a déclaré le groupe industriel. Elle prendra ses fonctions le 1er avril, en remplacement d'Arvid Moss, qui occupait ce poste nouvellement créé depuis 2019.



Avant de rejoindre SGS, elle a travaillé pour le mineur mondial Rio Tinto, où elle a occupé plusieurs postes commerciaux et de direction, dont celui de directrice générale de la stratégie d'entreprise.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel