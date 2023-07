Norsk hydro : UBS reste à achat après les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Norsk Hydro avec un objectif de cours laissé à 90 couronnes norvégiennes, soit un potentiel de hausse estimé à 41% pour le titre du fabricant norvégien d'aluminium.



Le broker juge résiliente la publication de la semaine dernière au titre du deuxième trimestre, pointant un EBITDA en ligne avec les attentes et un free cash-flow au-dessus, mais il voit négativement le relèvement par le groupe de ses prévisions d'investissement.



'Notre principale préoccupation réside dans l'escalade des fuites de liquidités sur les projets d'énergies renouvelables qui ont un impact sur les retours de cash', prévient-il dans le résumé de sa note de recherche.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.