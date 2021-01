Norsk hydro : UBS n'est plus à 'achat'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS dégrade sa recommandation sur Norsk Hydro de 'achat' à 'neutre', avec un objectif de cours laissé à 45 couronnes norvégiennes et impliquant un potentiel de progression de 7%, au vu d'un rapport risque-rendement jugé équilibré.



'Après une surperformance significative sur les trois derniers mois, selon nous, l'écart de valorisation de Norsk Hydro avec ses pairs s'est résorbé', estime le broker, qui voit en outre des risques à court terme pour l'aluminium et des vents contraires de changes.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.