Norsk hydro : Succès d'une émission d'obligations durables

(CercleFinance.com) - Norsk Hydro a annoncé mercredi soir avoir finalisé le placement d'une nouvelle obligation liée au développement durable, pour un montant de trois milliards de couronnes norvégiennes (290 millions d'euros).



Le groupe industriel précise que l'emprunt se compose d'une première tranche de trois milliards de couronnes affichant une maturité de six ans et un taux annuel variable basé sur le Nibor trois mois plus une prime de 2%.



La seconde, du même montant et de la même échéance, affiche quant à elle un taux fixe annuel de 5,257%.



Dans un communiqué, Hydro souligne que cette émission démontre son engagement à réduire ses émissions de gaz à effets de serre et à améliorer le recyclage de ses rebuts de ferraille.



