Norsk hydro : Le titre s'envole, un analyste passe à l'achat

(CercleFinance.com) - Les actions de Norsk Hydro sont en hausse de plus de 4 %, alors qu'UBS a relevé sa recommandation sur l'action à achat (contre neutre), voyant dans le groupe industriel norvégien un 'retard' avec 'des générateurs de bénéfices spécifiques à l'entreprise'.



UBS a augmenté son objectif de cours sur le titre de 27 à 38 couronnes norvégiennes, ce qui représente une hausse potentielle de 21%.



UBS s'attend à une amélioration significative de l'EBITDA de l'entreprise en 2021 grâce à une nouvelle hausse des prix de l'aluminium, qui est 'sous-évalué' par le marché.



'Selon nous, les perspectives à moyen terme pour l'aluminium se sont améliorées, car la Chine a plafonné sa capacité de production d'aluminium (...) et le nouvel objectif de neutralité carbone pour 2060 pourrait accélérer la fermeture des fonderies alimentées au charbon', indique l'analyste.



