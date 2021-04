Norsk hydro : Le bénéfice net ajusté triple au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Norsk Hydro a enregistré un chiffre d'affaires de 37,9 Mds NOK au titre du 1er trimestre 2021, soit une hausse de 1% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le groupe norvégien, spécialiste de l'aluminium, annonce un EBITDA ajusté de 5,2 Mds NOK sur la même période, en hausse de 37% en un an.



Le bénéfice net ajusté a triplé en un an, s'établissant à 2,4 Mds NOK, contre 834M NOK au premier trimestre 2020. Par conséquent, le BPA ajusté ressort au-dessus du consensus, à 1,15 NOK, contre 0,39 NOK un an plus tôt.



Le groupe a notamment profité de la hausse de prix des métaux et du dynamisme de ses divisions Hydro Energy et Hydro Extrusions, avec notamment une amélioration des marges et des volumes.



A l'horizon 2025, le groupe vise à 'renforcer sa position dans l'aluminium à faible émission de carbone, tout en explorant de nouvelles opportunités de croissance dans les énergies renouvelables'.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.