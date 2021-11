Norsk hydro : Lance des projets avec Shell

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Norsk Hydro et Shell s'associent pour explorer des projets d'hydrogène renouvelable.



Hydro Havrand, la société d'hydrogène de Norsk Hydro, et Shell vont explorer des projets communs de production d'hydrogène à partir d'électricité renouvelable.



L'utilisation d'hydrogène va permettre de contribuer à la décarbonisation des activités d'Hydro et de Shell et d'approvisionner les clients de l'industrie du secteur maritime et du transport routier.



'Hydro considère l'hydrogène vert comme un moyen de réduire encore davantage l'empreinte carbone de notre aluminium, et est une opportunité commerciale à part entière dans le cadre de la décarbonisation en cours de l'économie. Hydro Havrand peut aider d'autres acteurs industriels à réussir leur transition énergétique ', déclare Arvid Moss, vice-président exécutif d'Hydro pour l'énergie.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.