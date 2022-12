Norsk hydro : La journée d'investisseurs n'enthousiasme pas

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Norsk Hydro tenait jeudi une journée d'investisseurs avec l'objectif de continuer à rassurer la communauté financière après une année faste, qui a vu son cours de Bourse progresser de 3% en 2022.



Sans surprise, le groupe industriel norvégien a fait la part belle à ses activité dans le développement durable, affirmant s'attendre à une croissance annuelle de 20% de la demande pour l'aluminium faiblement carboné au cours des années à venir.



Hydro dit par ailleurs avoir l'intention de réduire son empreinte carbone en faisant croître ses activités dans le recyclage de métaux et en abaissant de 30% ses émissions dites Scope 3 à horizon 2030.



Les ventes de ses produits les moins carbonés devraient ainsi représenter trois milliards de couronnes norvégiennes en 2027, contre moins de 500 millions aujourd'hui.



Parallèlement, le fabricant d'aluminium dit vouloir augmenter son programme d'efficacité de 3,5 milliards, pour le porter à 11 milliards en 2027.



Dans l'immédiat, il manifeste l'intention de redistribuer à ses actionnaires entre 50% et 70% de son bénéfice net ajusté pour l'exercice 2022.



Autant de déclarations qui peinaient à enthousiasmer des investisseurs inquiets de la menace récessionniste, son titre perdant 2% en fin de matinée dans des échanges parmi les plus soutenus de la Bourse d'Oslo.



