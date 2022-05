Norsk hydro : Bond des profits avec les prix de l'aluminium

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Norsk Hydro a annoncé mardi des résultats trimestriels en forte hausse au titre de son premier trimestre, une performance qu'il explique essentiellement par l'envolée des cours de l'aluminium sur la période.



Le bénéfice opérationnel ajusté (Ebitda) du groupe norvégien est ressorti à 11,2 milliards de couronnes sur les trois premiers mois de l'année, contre 5,2 milliards de couronnes pour la période correspondante de 2021.



Dans son communiqué, Hydro dit avoir profité du durcissement des conditions de marché et de la vigueur des cours des matières premières, qui lui ont permis de dégager des performances 'record' dans ses branches d'aluminium, d'énergie et d'extrusion.



A titre d'indication, le prix de l'aluminium a bondi au cours du trimestre écoulé, passant de 2808 dollars la tonne en tout début d'année à 3491 dollars au 31 mars.



Vers 12h15, l'action Norsk Hydro cédait 3,7% à la Bourse d'Oslo dont l'indice de référence ne reculait que de 0,2%. Elle a néanmoins progressé de plus de 38% sur les 12 derniers mois, soutenue par la hausse de la demande mondiale d'aluminium.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.