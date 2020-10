Norsk hydro : Activité en hausse, les bénéfices suivent

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'industriel norvégien Norsk Hydro a annoncé vendredi une augmentation de 3% de ses bénéfices au cours du 3e trimestre, l'activité revenant à des niveaux normaux concernant les marchés de la bauxite, du métal et du recyclage.



Par ailleurs, l'EBIT sous-jacent d'Hydro a atteint 1,41 milliard de couronnes norvégiennes, contre 1,36 milliard un an plus tôt.

Le producteur d'aluminium indique que son unité de solutions extrudées a connu une 'reprise plus rapide que prévu', notamment en Europe. Norsk Hydro a aussi bénéficié ce trimestre du paiement d'une assurance, lié à une cyber-attaque en 2019.



La baisse des coûts des matières premières, l'amélioration des dépenses fixes et les facteurs de change positifs ont également stimulé les bénéfices de l'entreprise, assure l'industriel.



Enfin, la dette d'Hydro est tombée à 9,9 milliards de couronnes à la fin du trimestre, contre 13,2 milliards de couronnes un an plus tôt. Les marchés ont réagi favorablement à ces nouvelles puisque le titre a bondi de plus de 6% ce vendredi à la bourse d'Oslo.





