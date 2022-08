Norsk hydro : L'UE autorise la co-acquisition de Vianode

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé l'acquisition du contrôle conjoint de Vianode par Elkem, Hydro Energi Invest et Altor Fund Manager.



Vianode est actif dans le développement de matériaux d'anode pour la production de matériaux de batterie aux États-Unis et dans l'Espace économique européen.



Elkem est active dans le monde entier dans la production d'alliages spéciaux à base de silicium, de ferrosilicium, de carbone, de microsilice et de ferrosilicium pour la fonderie de fer et l'industrie sidérurgique.



Hydro est une entreprise d'aluminium entièrement intégrée et exerce des activités tout au long de la chaîne de valeur de l'aluminium.



Altor gère un groupe de fonds de capital-investissement réalisant des investissements dans le monde entier.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence compte tenu de son impact très limité sur le marché.





