Norsk hydro : Barclays révise ses prévisions, le titre en hausse

(CercleFinance.com) - Le titre de Norsk Hydro, producteur norvégien d'aluminium, a augmenté de près de 2% mardi matin, après une mise à niveau de Barclays.

Evoquant une amélioration du profil de rentabilité, l'analyste a relevé sa note, passant de 'sous-pondération' à 'pondération égale'.

Le broker a aussi relevé son objectif de cours à 30 couronnes norvégiennes.



Barclays anticipe une croissance de 47% de l'EBITDA au cours des trois prochaines années, grâce à la normalisation des volumes, à la réduction des coûts ainsi qu'à la révision des prix des contrats d'énergie.







