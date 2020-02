Nokia : Va développer le réseau 5G d'Iliad

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia va étendre son partenariat de longue date avec l'opérateur mobile français, IIiad Groupe pour déployer des réseaux 5G à travers la France et l'Italie.



Cet accord permettra la modernisation du réseau avec la 5G en France en Italie pour les 17 millions d'abonnés IIiad dans les deux pays.



Nokia a travaillé en étroite collaboration avec le Groupe IIiad en France depuis 2012 et en Italie depuis 2018 sur le déploiement des deux réseaux 3G et 4G, et ajoute maintenant la 5G à son portefeuille.



Thomas Reynaud, DG d'IIiad Group, a déclaré: ' les technologies innovantes de la 5G et les solutions de Nokia nous permettront de réaliser ce lancement rapidement et efficacement, offrant une performance réseau supérieure tout en nous assurer contre les défis de l' avenir. '



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur NOKIA en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok