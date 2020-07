Nokia : Un logiciel de réseau pour Telstra pour le 5G

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia annonce la mise en place d'un logiciel de réseau pour Telstra afin d'aider l'opérateur australien à centraliser et automatiser les opérations du réseau et à soutenir son passage à la 5G.



Le logiciel SON (Self-Organizing Network) de Nokia stimulera l'automatisation des réseaux d'accès radio (RAN) de Telstra en Australie, et soutiendra mieux l'évolution vers la 5G.



' La solution EdenNet SON de Nokia automatisera la gestion de la configuration du réseau d'accès radio (RAN) de Telstra, améliorant les performances et l'efficacité du réseau pour prendre en charge les demandes croissantes de la 5G ' indique le groupe.



EdenNet SON de Nokia a aidé plus de 100 fournisseurs de services de communication dans le monde à améliorer la fiabilité de leur réseau radio tout en améliorant leur efficacité.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur NOKIA en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok