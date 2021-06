Nokia : Sélectionné par Orange pour un réseau 4G/5G

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange annonce avoir sélectionné Nokia pour bâtir un réseau privé 4G/5G supportant le 'network slicing', sur le site de Schneider Electric à Le Vaudreuil (Eure).



Le 'network slicing' est présenté comme 'une fonctionnalité essentielle pour la gestion de la qualité de service de bout en bout sur le réseau 4G/5G'.



Ce réseau 4G/5G utilisant le network slicing sera dédié à l'environnement industriel, moderne et équipé de solutions de connectivité fiables, évolutives et durables particulièrement adaptées aux cas d'usages industriels.



Cette solution permettra à Orange et Schneider Electric d'exploiter un réseau indoor de pointe dans un environnement industriel.



