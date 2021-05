Nokia : Portefeuille renforcé dans les petites cellules

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mercredi qu'il allait renforcer son offre en matière de petites cellules ('small cells'), une technologie qui permet de doper la couverture 5G en intérieur comme en extérieur.



Ces nouveaux produits - qui font partie du portefeuille d'accès radio 'AirScale' - incluent notamment des équipements compatibles avec le spectre de la bande C, la norme en vigueur aux Etats-Unis, explique le groupe finlandais.



Dans son communiqué, Nokia rappelle qu'il a récemment lancé le 'Smart Node', un boîtier utilisant la technologie 'femtocell' afin d'augmenter la réception 4G et 5G à l'intérieur des logements des particuliers et des bureaux des PME.



Cet outil modulaire dit 'plug and play' permet une installation rapide dans tout type d'environnement, précise Nokia, qui se classe depuis quelques années parmi les principaux fabricants de matériel à petites cellules.



