Nokia : Lance un nouveau service pour Ooredoo Qatar

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui que Ooredoo Qatar va bientôt achever le déploiement d'une nouvelle solution d'analyses pour ses clients.



Cette solution va permettre d'analyser et de mieux comprendre les besoins des clients et de proposer une offre plus pertinente pour les abonnés.



Avec ce service, trois millions d'abonnés d'Ooredoo Qatar bénéficieront d'une meilleure expérience de service.



La solution de Nokia profite des capacités d'intelligence artificielle qui traite et analyse les données clients en temps réel. Elle permettra à Ooredoo Qatar de réduire le temps pour proposer de nouveaux services et promotions à ses abonnés.



La solution de l'engagement des clients de Nokia permet à Ooredoo Qatar de se préparer à l'ère numérique pour mieux monétiser la 5G dans un marché très concurrentiel.



Yousuf Abdulla Al Kubaisi, chef de l'exploitation à Ooredoo Qatar, a déclaré : ' En combinant la 5G avec l'intelligence artificielle, nous livrerons une offre ciblée, personnalisée, et des campagnes en temps réel pour fournir à nos clients les bons services et des solutions au bon moment '.



