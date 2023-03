Nokia : Avec Orange pour bâtir la ville du futur en Égypte

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia annonce que ses solutions logicielles OSS/BSS ont été sélectionnées par Orange et la société Administrative Capital for Urban Development (ACUD), détenue par le gouvernement égyptien, pour fournir une large gamme de services pour la ville de New Administrative Capital.



Les produits de Nokia seront utilisés pour permettre aux clients de commander, d'activer et de payer les services publics et les services de centre de données.



Le déploiement devrait être achevé au début de l'année 2023.



ACUD est une nouvelle ville intelligente en cours de développement à environ 60 km du Caire. La ville devrait compter jusqu'à sept millions d'habitants au cours des dix prochaines années.



Khaled Abbas, président et directeur général d'ACUD, a déclaré : ' Nous voulions des partenaires technologiques fiables pour construire l'infrastructure numérique de la ville. Notre choix s'est donc porté sur les leaders mondiaux, Orange et Nokia, pour ce mégaprojet. '



Hani Adel, responsable de l'équipe commerciale clients chez Nokia, a déclaré : ' Nous sommes convaincus qu'ACUD sera en mesure de fournir une solution de classe mondiale à ses utilisateurs avec des cas d'utilisation IoT à la pointe du marché. '



