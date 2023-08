Nokia : A déployé son logiciel NCC pour Vodafone

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé avoir commencé à déployer son logiciel Converged Charging (NCC) pour Vodafone dans plusieurs pays européens.



NCC permet à Vodafone d'exploiter de nouvelles sources de revenus à partir des services 5G, y compris le découpage du réseau et des offres de produits flexibles.



NCC permet aux fournisseurs de services de communication de créer et de lancer rapidement et efficacement de nouveaux services sur le marché.



Le déploiement s'étend sur plusieurs marchés Vodafone en Europe, y compris le Royaume-Uni et l'Italie.



Hamdy Farid, vice-président senior, Business Applications chez Nokia, a déclaré : ' Alors que les services 5G avancés commencent à se généraliser, notre solution de recharge convergente est très bien placée pour aider les fournisseurs de services de communication et les entreprises à développer des cas d'utilisation et des modèles commerciaux 5G innovants, et à apporter des améliorations significatives en matière d'efficacité opérationnelle '.



