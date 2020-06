Nicox : Pourquoi la biotech Nicox est sous-valorisée selon son patron

(BFM Bourse) - Le NCX 470, qui correspond à la seconde génération de traitement du glaucome après le Vyzulta (licencié à Bausch + Lomb) entre dans la dernière étape de son développement clinique avec le recrutement des premiers patients de la phase 3. En cas de succès, Nicox espère devenir un acteur qui compte sur le marché du glaucome, estimé à plus de 6 milliards de dollars à l'échelon mondial. Le point sur les perspectives avec le PDG et co-fondateur, Michele Garufi.

BFM Bourse: Comment va se dérouler la phase 3 des essais sur NCX 470, médicament candidat issu des recherches de Nicox?

Michele Garufi: : C'est évidemment une étape très importante pour la société et nous l'espérons une démonstration supplémentaire du potentiel de la plate-forme de donneurs d'oxyde nitrique mise au point par Nicox. Dans la continuation des résultats positifs de l'étude de phase 2 "Dolomites", nous avons débuté hier la phase 3 par un essai en design adaptatif, "Mont Blanc". Celui-ci permettra de tester des dosages allant de 0,065% (identique à celui la phase 2) jusqu'à 0,1% (pour voir si ce dernier apporte encore un supplément potentiel d'efficacité). Idéalement, nous espérons terminer la partie en design adaptatif pour la fin de 2020 permettant de lancer dans la foulée la suite de l'essai, "Denali", avec seulement le dosage optimal ainsi déterminé, toujours en comparant l'efficacité par rapport au latanoprost (qui représente aujourd'hui 70% des prescriptions aux USA).

Avec plus de 600 patients qui seront évalués sur trois mois c'est au total un programme bien carré auquel a donné son accord non seulement la FDA (Food and Drug Administration, l'administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments, NDLR) mais aussi son homologue chinoise. Cela signifie que les résultats obtenus serviront de support à une demande de mise sur le marché dans chacun de ces pays. Des centres investigateurs chinois prendront part à Denali, et notre partenaire Ocumension en assumera la moitié des coûts globaux. En cas de succès, le NCX 470 deviendrait la première molécule mono-composant à établir directement une supériorité par rapport au latanoprost, par sa capacité à réduire encore plus efficacement l'excès de pression intraoculaire (PIO) qui conduit au glaucome, une des principales sources de cécité.

BFM Bourse: À la clôture de lundi, le cours de Nicox accusait encore un recul depuis le début de l'année. Comment appréhendez vous le parcours difficile du titre depuis deux ans, a contrario des progrès cliniques accomplis sur NCX 470, mais aussi du NCX 4251, ou l'extension des marchés de Vyzulta ? Le retrait du projet d'entrée au Nasdaq a-t-il pesé ?

Michele Garufi: : Sur la base d'une capitalisation à peine supérieure à 130 millions d'euros lundi soir, sachant que Nicox a dans ses caisses une quarantaine de millions d'euros, la valeur d'entreprise implicite est de 90 millions d'euros seulement - alors même que deux produits que nous avons développés, Vyzulta et Zerviate, sont approuvés et licenciés ce qui nous assure un flux de royalties pour les quinze ans à venir ! Cela signifie à mes yeux que le portefeuille des produits actuellement en développement (et sur lesquels nous détenons les droits du monde entier hors Asie) est sous-valorisé. On n'a eu que des belles nouvelles depuis 24 mois?.

Le marché paraît focalisé sur la montée en puissance des ventes de Vyzulta qui n'est certes pas aussi rapide qu'escompté. Au taux de redevances que nous percevons ce produit ne représente pourtant qu'une fraction de la valeur! Aussi je suis préoccupé que quelqu'un nous approche à ce niveau... Cette sous-valorisation a aussi fait que nous n'avions pas la taille suffisante pour une opération intéressante au Nasdaq mais cela reste à terme une ambition pour Nicox. Vu la supériorité démontrée de façon statistiquement significative par NCX 470 lors des précédentes études, c'est là actuellement le principal levier de valeur pour la société. Je pense que c'est une analyse que partage en grande partie un fonds de premier plan tel qu'Orbimed, qui est entré en novembre dernier au capital.

Propos recueillis par Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

