Nicox : Vers un transfert sur Euronext Growth

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le laboratoire d'ophtalmologie Nicox annonce son intention de transférer la cotation de ses actions du marché réglementé Euronext Paris vers Euronext Growth Paris et, à cet effet, convoque ses actionnaires en assemblée générale ordinaire (AGO) pour le mardi 14 février.



'Nous pensons qu'Euronext Growth est plus adapté à la société, notamment à sa taille, et nous permettrait de mieux concentrer nos ressources sur nos activités tout en bénéficiant d'une cotation sur une bourse forte et en croissance', explique le CBO Gavin Spencer.



Si les actionnaires se prononcent favorablement sur le projet, et sous réserve de l'accord d'Euronext Paris, l'admission sur Euronext Growth Paris interviendra dans un délai minimum de deux mois suivant l'AGO, et dans la limite de 12 mois suivant cette assemblée.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.