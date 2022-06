Nicox : Sélection de patients achevée pour l'étude Mont Blanc

(CercleFinance.com) - Nicox annonce l'achèvement de la sélection de patients supplémentaires dans son étude clinique de phase 3 Mont Blanc pour le NCX 470 0,1% chez des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire.



En conséquence, le laboratoire pharmaceutique estime que l'annonce des résultats de cette étude, 'étape clé pour la société', interviendra plus tôt que prévu, en novembre de cette année au lieu du premier trimestre 2023.



Le NCX 470 0,065% a précédemment démontré une réduction de la pression intraoculaire statistiquement significative supérieure au latanoprost 0,005% dans une étude de phase 2 et est en cours d'évaluation dans un programme de phase 3 à une concentration plus élevée.



