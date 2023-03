Nicox : Pertes réduites en 2022, mais trésorerie en baisse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nicox a réduit ses pertes l'an dernier, mais a aussi vu son chiffre d'affaires et sa trésorerie s'amenuiser, une tendance qui pesait sur le cours de Bourse de la société pharmaceutique lundi matin à Paris.



Sur l'exercice 2022, le laboratoire spécialisé en ophtalmologie a accusé une perte nette de 27,8 millions d'euros, comparée à 43,8 millions un an plus tôt.



Son chiffre d'affaires net annuel a, lui, totalisé 3,3 millions d'euros, entièrement composé de redevances nettes, contre 7,2 millions (essentiellement des paiements d'étape dans le cadre de partenariats) en 2021.



Nicox génère l'essentiel de ses revenus de Vyzulta, licencié exclusivement au niveau mondial à son partenaire Bausch + Lomb, qui a enregistré une croissance de ces ventes de 31% ainsi qu'une augmentation du nombre de prescriptions aux Etats-Unis.



Au 31 décembre 2022, sa trésorerie représentait 27,7 millions d'euros contre 42 millions un an plus tôt, un montant que la société juge suffisant pour assurer son financement jusqu'au deuxième trimestre 2024, exclusivement sur la base du développement du NCX 470.



Si les résultats de l'étude Mont Blanc sur le NCX 470 sont déjà connus, ceux de l'essai clinique de phase 3 dans le glaucome à angle ouvert ou l'hypertension oculaire ne sont pas attendus avant 2025.



Suite à ces annonces, l'action Nicox cédait 0,9% faisant ressortir une capitalisation boursière de 33,3 millions d'euros.



