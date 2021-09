Nicox : Nouvelles données positives sur le NCX 470

(CercleFinance.com) - Nicox fait part de nouvelles données positives sur le NCX 470, principal candidat médicament de la société d'ophtalmologie, dans un modèle non clinique de lésions de cellules rétiniennes induites par l'endothéline-1 (ET-1).



NCX 47 est un analogue de prostaglandine donneur d'oxyde nitrique actuellement en phase 3 de développement clinique pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire.



Les données obtenues suggèrent que le NCX 470 améliore la perfusion oculaire et la fonction rétinienne dans des yeux lésés par rapport au véhicule et qu'il pourrait donc avoir des effets thérapeutiques supérieurs à ceux identifiés dans la réduction de la pression intraoculaire.



