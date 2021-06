Nicox : Le titre surperforme après une nouvelle approbation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Nicox surperforme le marché parisien vendredi après l'annonce d'une nouvelle approbation de mise sur le marché pour la solution ophtalmique Vyzulta.



Son partenaire exclusif mondial, le laboratoire Bausch + Lomb, a en effet reçu le feu vert pour commercialiser ce traitement du glaucome aux Emirats arabes unis.



Vyzulta est donc désormais approuvé dans 12 pays et d'ores et déjà commercialisé aux Etats-Unis, au Canada, en Argentine, au Mexique, à Hong Kong et à Taiwan.



Selon les termes de l'accord de licence conclu avec Bausch + Lomb, Nicox perçoit des redevances croissantes allant de 6% à 12% sur les ventes nettes mondiales générées par Vyzulta.



Nicox est également éligible à des paiements d'étape potentiels pouvant atteindre un montant de 150 millions de dollars.



